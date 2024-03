Incendio in trattoria nel Bolognese, nessun ferito

Sono intervenute 5 squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere un incendio scoppiato nel pomeriggio di sabato alla trattoria 'Vecchia Roma', in via Olivetta a Sasso Marconi, nel Bolognese. Le fiamme hanno interessato in particolare la canna fumaria a servizio della cucina del ristorante. Non ci sono stati feriti mentre i danni sono ancora in corso di valutazione, così come le cause precise all'origine del rogo. I pompieri sono intervenuti da Bologna e dai distaccamenti Dante Zini e Bazzano. Sul posto, per i rilievi di legge, anche i Carabinieri.



