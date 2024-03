Incastrato con le gambe in una motozappatrice, grave 80enne

Un 80enne è ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Parma dove è stato condotto con l'eliambulanza dopo un infortunio avvenuto nel pomeriggio di oggi in un'azienda agricola vicino a Borgonovo, in provincia di Piacenza.

L'anziano è accidentalmente rimasto incastrato con le gambe in una motozappatrice ed è stato salvato dai Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per liberarlo. Poi il trasporto in volo all'ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni.



