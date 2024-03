Tutto esaurito per il concerto dei Cccp in maggio a Bologna

Sono andati esauriti rapidamente gli 8500 biglietti disponibili per il concerto del 21 maggio in Piazza Maggiore a Bologna dei Cccp-Fedeli alla linea, prima data del tour italiano 'In fedeltà la linea c'è'. A 40 anni dal primo Ep, 'Ortodossia', Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur saliranno sul palco dei principali festival italiani, presentandosi come uno degli eventi più attesi nell'estate 2024 in occasione dell'uscita dell'album live inedito 'Altro Che Nuovo Nuovo'.

"Quando abbiamo accettato l'invito a organizzare il concerto non immaginavamo che l'affetto da parte dei fan dei Cccp fosse così travolgente - commenta l'organizzatore Lele Roveri - Siamo felici di questo veloce sold out che fa tornare Bologna, per una sera, al centro della musica in Italia. E siamo orgogliosi di poter accogliere la prima data del tour dei Cccp nella piazza più bella d'Italia, nella città dove è iniziata la loro avventura artistica con la pubblicazione del singolo 'Ortodossia' nel 1984 da parte dell'etichetta bolognese Attack Punk Records. Adesso, dopo le date a Berlino, dopo la mostra ai Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, la band torna con un tour italiano attesissimo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA