Picchiato da Cc: nei video precedenti la reazione del 23enne

Per quanto successo mercoledì in largo Garibaldi a Modena sarebbero state acquisite per le indagini ulteriori immagini delle telecamere cittadine della zona e a quanto pare ci sarebbero anche altri video, oltre a quello diffuso sui social, che consentirebbero di ricostruire con più dettagli la vicenda di un carabiniere che colpisce con pugni un arrestato, un ragazzo di 23 anni di origine guineana.

I filmati consentirebbero di ricostruire l'intera scena e quanto accaduto nei minuti precedenti. Sarebbero inoltre state raccolte alcune testimonianze di persone presenti.

I due carabinieri, emergerebbe da questi contributi, si sono avvicinati al giovane per chiedergli i documenti e a un certo punto, presumibilmente quando gli è stato detto che doveva essere portato in caserma, il 23enne avrebbe reagito improvvisamente in modo veemente, caricando i militari con la testa e prendendo a calci l'auto di servizio.

"Saremo rigorosissimi nell'esame disciplinare della vicenda. I fatti sono stati immediatamente riferiti all'Autorità giudiziaria e i militari sono stati

destinati ad altri incarichi", ha detto interpellato dall'ANSA il comandante provinciale di Modena, il colonnello Antonio Caterino. "Stiamo ricostruendo l'intera vicenda d'intesa con l'Autorità giudiziaria attraverso la ricerca di eventuali testimonianze e riprese video - aggiunge il comandante - C'è massima attenzione nella formazione continua

del personale, con particolare riferimento alla gestione delle persone fermate".



