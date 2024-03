Incendio a Bologna, morta anche la madre dei tre bambini

Anche la madre dei tre bimbi morti in un incendio scoppiato nella notte a Bologna, una donna di 32 anni di origine romena, è deceduta durante il trasporto in ospedale. I bimbi morti risultano essere due gemelli di circa due anni e un fratello di sei anni.Quando i vigili del fuoco sono arrivati nell'appartamento al quarto piano, su una palazzina di otto, in via Bertocchi a Bologna, hanno trovato un ambiente saturo di fumo, scaturito da una stufetta elettrica, e verosimilmente è stata questa la causa delle morti della donna e dei suoi tre figli.

L'appartamento è stato sequestrato e sono in corso indagini per ricostruire in modo più approfondito le origini del rogo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA