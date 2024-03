Consegnata a Patrick Zaki la cittadinanza onoraria di Imola

Consegnata a Patrick Zaki, dal sindaco Marco Panieri, la cittadinanza onoraria di Imola. Il conferimento era stato approvato dal consiglio comunale imolese il 26 luglio del 2021 e oggi l'attivista egiziano è stato insignito nel corso di una cerimonia al Teatro Comunale della città romagnola.

"Benvenuto a Imola - ha scandito il primo cittadino -: l'auspicio è che da questo teatro arrivi un abbraccio di pace in tutto il mondo". La cittadinanza , ha osservato il sindaco leggendo la motivazione del conferimento, è stata assergnata "a Patrick George Zaki riconoscendo nella sua figura quei valori di libertà di studio, di libertà di pensiero e di libertà alla partecipazione pubblica propri di questo territorio e delle istituzioni che lo rappresentano".

Nell'accettare il riconoscimento Zaki ha detto di "sapere che la città ha fatto molto per la mia libertà. Grazie perché parliamo di diritti umani ed è giusto oggi parlare di tutti i prigionieri di coscienza, perché possano essere liberi. Penso - ha argomentato - a Ilaria Salis, a Julian Assange, alle donne iraniane e ai prigionieri di coscienza in Egitto e a tutti quelli che sono privati della libertà per le loro opinioni", ha conluso.



