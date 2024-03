Sindaco Rimini, invasioni di campo su capitale cultura

L'esperienza della Capitale della cultura, titolo assegnato per il 2026 a L'Aquila "ci ha mostrato anche il lato peggiore e ahimè radicato del nostro Paese, con quella catena di invasioni di campo preventive scomposte anche da parte di chi dovrebbe essere super partes e poi di illazioni e di ombre che hanno velato la coda finale di quella che per i territori candidati non è una semplice competizione. È la regola del sospetto a cui neanche questa partita si è potuta sottrarre". Lo ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che già nei giorni scorsi, durante la campagna elettorale in Abruzzo, aveva polemizzato col governo.

