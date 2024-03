'Mare fuori, il musical' all'EuropAuditorium di Bologna

'Mare fuori, il musical', trasposizione teatrale della serie tv Rai, arriva al Teatro EuropAuditorium di Bologna dal 15 al 17 marzo prossimi nell'interpretazioni di alcuni tra i volti più amati della serie televisiva, come Maria Esposito, per tutti Rosa Ricci, e il cantautore Andrea Sannino nel ruolo di Beppe Romano. Il musical è scritto da Cristiana Farina, Maurizio Careddu e Alessandro Siani e messo in scena dallo stesso Siani sulle coreografie di Marcello e Mommo Sacchetta.

"L'istituto di detenzione minorile è una bolla in cui "ragazzi interrotti" hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura - spiegano gli autori - È una parentesi di sospensione in cui hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore, fare nuove scoperte e conoscere nuovi mondi. Luoghi che sinora non hanno mai esplorato".



