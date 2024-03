Le Giornate di Marzo per ricordare Tonino Guerra in Romagna

Le Giornate di Marzo per Tonino Guerra aprono anche quest'anno la stagione primaverile con una riflessione sulle tematiche care al Maestro: la bellezza, il paesaggio, la poesia, la fantasia, il visibile e l'invisibile, il rispetto dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda. La manifestazione (16-21 marzo) ogni anno ricorda Tonino Guerra nella settimana che si apre con il giorno della sua nascita e si conclude con la Giornata Mondiale della Poesia, giorno della sua scomparsa.

Le Giornate si inaugurano a Santarcangelo di Romagna con la mostra 'Arrivano le donne di Tonino', pensata per rendere omaggio a Guerra insieme a tutte le donne che ha cantato nei suoi versi e nelle prose e ha disegnato sulla carta e sulla tela. Al Palazzo del Bargello di Pennabilli altra mostra, 'Tonino in ogni casa', con opere che provengono dalle case degli amici di Guerra, un variegato insieme di quadri, ceramiche, manufatti artistici. Entrambe le esposizioni temporanee saranno aperte al pubblico fino al 30 marzo. Al Museo Il Mondo di Tonino Guerra si terrà invece Auguri Tonino, un collegamento online con gli amici di Tonino Guerra in tutto il mondo.

Il 21 marzo, Giornata mondiale della Poesia, la Roccia del Poeta nel Giardino della Casa dei Mandorli, a Pennabilli, ospiterà un ricordo e una preghiera insieme a monsignor Andrea Turazzi, Vescovo di San Marino e Montefeltro. A Santarcangelo, alla Biblioteca Baldini, performance Frammenti di Odissea al mare e presentazione di due volumi, Dedicato a Tonino Guerra con fantasia di Mario Rossi (Pazzini, 2024). In questa edizione delle Giornate si è voluto dare anche un primo impulso al recupero di alcuni dei luoghi del poeta che necessitavano di un intervento: l'Associazione, in collaborazione con il Comune e l'Associazione Culturale Pennabilli Antiquariato, ha avviato la ristrutturazione dei Totem, realizzati da Guerra insieme a Giò Urbinati, e dell'Anfiteatro de Il Mondo di Tonino Guerra. I lavori si concluderanno entro la primavera.

