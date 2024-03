La Corte dei conti scopre criticità nel bilancio di Medolla

La sezione di controllo della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna ha scoperto quella che ritiene essere una indebita e non consentita dilatazione dei costi dell'Unione Comuni Modenesi dell'Area Nord in relazione ai rapporti debitori e creditori col Comune di Medolla, che fa parte della stessa Unione. I giudici contabili (presidente Marco Valerio Pozzato, relatore Tiziano Tessaro, lo hanno osservato nella verifica del rendiconto 2020 del Comune, rilevando criticità sull'equilibrio di bilancio che si traducono nella violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.

I magistrati hanno ricordato come l'Unione dei comuni dovrebbe essere uno degli strumenti che il legislatore ha previsto per realizzare un incremento dell'efficienza nell'erogazione dei servizi della pubblica amministrazione attraverso la riduzione dei costi pubblici e il potenziamento delle utilità nei servizi e nelle funzioni. Questo significa obbligo di realizzare economie di scala e, conseguentemente, significativi risparmi di spesa. La sezione ha richiamato quindi l'attenzione del Comune sulla esigenza che l'ente locale garantisca la necessaria corrispondenza tra le poste di bilancio dell'Ente con quelle dell'Unione dal momento che, la mancata riconciliazione dei crediti e dei debiti reciproci, realizza "un vulnus per gli equilibri di bilancio o quanto meno potrebbe incidere sulla loro effettiva attendibilità".

In conclusione, la Corte ha accertato, in ragione della mancata o ritardata conciliazione dei crediti e dei debiti tra Comune e Unione, l'inattendibilità dei conti esposti nel bilancio, per cui ha espresso un giudizio di palese inaffidabilità delle risultanze del rendiconto e ha disposto la trasmissione degli atti ai colleghi della Procura regionale per l'eventuale accertamento del danno erariale.

