Il vizietto, dal cinema al Teatro Dehon di Bologna

Al Teatro Dehon di Bologna, il 16 e 17 marzo, Aldo Sassi e Alessandro Fornari, diretti da Carlo Picchi, sono i protagonisti di "La Cage aux Folles" (Il vizietto) di Jean Poiret, una delle commedie più rappresentate e divertenti degli ultimi 50 anni. In scena per la prima volta nel 1973 e successivamente film di grandissimo successo con Michel Serrault e Ugo Tognazzi, lo spettacolo racconta di Renato e del suo compagno Albin, che vivono assieme da vent'anni e gestiscono un locale a Saint-Tropez, "La Cage aux Folles", dove si esibiscono artisti travestiti.

Albin, con il nome d'arte Zaza, ne è la stella. Una sera irrompe nella loro casa Laurent, figlio di Renato e frutto di una occasionale avventura eterosessuale, ad informare il genitore che a breve si sposerà con Adrienne, figlia di un deputato conservatore e moralista. Un grave scandalo che colpisce il partito spinge il padre di Adrienne ad un incontro con i futuri consuoceri, perché il matrimonio possa salvare il prestigio politico. L'incontro tra le due famiglie avverrà in casa di Renato e Albin in un gioco degli equivoci dove per sfuggire a giornalisti e paparazzi, accorsi per demolire la figura del politico, tutti saranno costretti a travestirsi.





