Dantedì a Ravenna, ingresso gratuito a Museo e Casa Dante

Il 25 marzo ricorre il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri su proposta dell'allora ministro della Cultura Dario Franceschini. Il Dantedì richiama l'inizio presunto del viaggio di Dante nella Divina Commedia, avvenuto il 25 marzo 1300, quando il poeta si smarrì "nella selva oscura".

La città di Ravenna, per il quarto anno consecutivo, si prepara ad accogliere questa ricorrenza con una serie di iniziative dedicate al Sommo Poeta: sul sito www.vivadante.it e sulla pagina Facebook Ravenna per Dante sarà possibile seguire alcuni appuntamenti. Letteratura, poesia, visite guidate, attività laboratoriali e didattiche animeranno la Zona dantesca dal 19 al 31 marzo, grazie anche alla collaborazione con la Fondazione RavennAntica, mentre da sabato 23 a lunedì 25 Museo e Casa Dante saranno a ingresso gratuito.

L'apertura ufficiale il 25 è prevista con la lettura del canto I del Purgatorio davanti alla Tomba di Dante: saranno presenti e leggeranno l'assessore alla Cultura e Scuola Fabio Sbaraglia, Paolo Bernardi, dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale, il prefetto Castrese De Rosa. Gli studenti potranno seguire anche una conferenza del professor Giuseppe Ledda, ordinario di letteratura italiana all'Università di Bologna, che spiegherà l'importanza della partecipazione alla vita pubblica prendendo Dante come modello di cittadinanza. A Casa Dante saranno inaugurati nuovi spazi laboratoriali dedicati alle attività didattiche a carattere dantesco della Fondazione stessa, poi nuovo appuntamento davanti alla Tomba con la Lettura perpetua della Commedia dedicata al canto XVIII del Paradiso.

Infine alla sala Dantesca della Biblioteca Classense verrà presentata l'edizione anastatica de Le Terze rime di Dante (1502-2021) pubblicata dalla casa editrice L.S. Olschki. Per l'occasione verrà esposta una scelta di edizioni provenienti dai fondi antichi e dalla Raccolta Dantesca Olschki della biblioteca.



