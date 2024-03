A Bologna cena di solidarietà sotto le Torri per Bimbo Tu

Una lunga tavolata di solidarietà sotto le Due Torri, un menù speciale firmato dallo chef Max Poggi e dal noto pasticcere Gabriele Spinelli. L'1 giugno Bimbo Tu organizza la seconda edizione di BGreat, la grande cena di beneficenza per mille persone in via Rizzoli. I fondi raccolti andranno a sostenere il Centro Regionale per i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione trasferitosi all'interno dell'Irccs Istituto Scienze Neurologiche di Bologna in autunno.

Prima tappa di avvicinamento è quella del 15 maggio al Cinema Modernissimo, dove si terrà un incontro sui disturbi alimentari.

"Oggi è imprescindibile affrontare i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, che soprattutto negli ultimi anni rappresentano una seria sfida per la sanità pubblica, soprattutto quando parliamo di età evolutiva", sottolinea la professoressa Antonia Parmeggiani, Docente di Neuropsichiatria Infantile, direttrice del Centro Regionale per i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione che mette in guardia riguardo "all'aumento del 30% dei casi trattati nel nostro centro" dopo il Covid.

"Partecipiamo con grande piacere a questa splendida iniziativa solidarietà, che quest'anno si pone l'obiettivo importantissimo di rafforzare le azioni e i percorsi di supporto in favore delle giovani e dei giovani affetti da disturbi dell'alimentazione - dice Luca Rizzo Nervo, Assessore Welfare e Salute del Comune di Bologna - Un impegno reso possibile grazie alla squadra di eccellenze impegnata in questo progetto e all'intera comunità bolognese che anche quest'anno, siamo certi, aderirà con grande entusiasmo".

"B.Great è un sogno: è un luogo ideale in cui chi vuole aiutare le persone che sono in difficoltà si unisce, senza se e senza ma", aggiunge Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu. Gli fa eco la direttrice generale Cora Querzè: "L'impegno di Bimbo Tu non si esaurisce con le attività all'interno dei reparti ma si estende al territorio - dice - . Siamo certi che i cittadini di Bologna sapranno comprendere quanto sia necessario contribuire tutti al benessere mentale dei nostri ragazzi, con un atto di generosità." A partire dal 22 marzo alle 12 sarà possibile acquistare il proprio biglietto per partecipare alla cena online sul circuito VivaTicket.

