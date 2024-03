Frontiera 40, una ricerca sul percorso di Francesca Alinovi

Dal 13 aprile al 13 luglio il MamBo-Museo d'arte moderma di Bologna ospiterà Frontiera 40 Italian Style Writing 1984-2024, progetto espositivo che nasce dalla lunga ricerca condotta dalla curatrice Fabiola Naldi intorno al percorso intellettuale di Francesca Alinovi (Parma, 1948 - Bologna, 1983), ricercatrice, critica militante e attenta studiosa dei fenomeni creativi più sperimentali emersi negli anni Settanta e Ottanta, la cui breve e originale parabola ha lasciato una traccia nella critica d'arte della seconda metà del Novecento.

L'iniziativa nasce dalla volontà di ricordare il quarantesimo anniversario di Arte di frontiera. New York Graffiti, mostra ideata da un progetto di Francesca Alinovi - uccisa a coltellate dal suo allievo Luca Ciancabilla nella sua abitazione di via del Riccio a Bologna nel giugno 1983 - che si inaugurò nel 1984 alla Galleria comunale d'Arte Moderna di Bologna, interrogando l'eredità storica e critica che quella iniziativa, seminale nel contaminare sistema dell'arte ufficiale e realtà urbana del Writing, ha avuto fino ai nostri giorni.

In mostra saranno presentati bozzetti di 178 autori, testimonianze del processo creativo di diverse generazioni di writers italiani, dispositivi espressivi unici, prioritari e generativi dello stile di ciascun autore. Le opere su carta saranno inserite in dispositivi "mobili", nove teche, allestiti in diversi ambienti del MamBo. La mostra si avvarrà di mappe, flyer e documentazioni web utili ad approfondire il progetto come anche la necessità di "raccontare", sempre a partire dal 1984 e dalla mostra Arte di frontiera, come il fenomeno si sia evoluto e si sia trasformato.



