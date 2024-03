Cccp-Fedeli alla Linea in tour, via il 21 maggio a Bologna

A quarant'anni dal primo Ep, Ortodossia, i Cccp-Fedeli alla linea - Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur - tornano sulle scene live in Italia con il tour 'In FEDELTA' la LINEA c'è', che inizierà martedì 21 maggio in piazza Maggiore a Bologna. Ben lontani da un'operazione nostalgica, sempre liberi da etichette e confini, i Cccp vogliono parlare al mondo di oggi in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan "Produci, consuma, crepa" risuona attuale come non mai. Un successo, il loro, plasmato dalla capacità di rendere iconica ogni azione, lasciando un'impronta nell'immaginario di più generazioni.

Dopo l'essersi ritrovati e la conseguente mostra 'Felicitazioni! Cccp-Fedeli alla linea 1984-2024' ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, dopo il 'Gran Gala Punkettone di parole e immagini' al Teatro Romolo Valli della città emiliana le tre date sold out all'Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto 'Cccp in Dddr' e l'uscita dell'album live inedito 'Altro Che Nuovo Nuovo', ora il tour, ideato e curato in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti.

A Bologna il concerto è organizzato da Estragon e per la piazza è un ritorno significativo alla grande musica dal vivo: nel luogo dove nel 1980 si esibì il gruppo simbolo della allora tumultuosa scena punk inglese, i Clash, apriranno il loro tour i Cccp-Fedeli Alla Linea, che di quella generazione sono stati in Italia l'espressione massima. E ricominciano nella città dove la loro musica è nata, la città di una allora elettrizzante ondata punk alla quale era legata l'etichetta Attack Punk Records, che pubblicò il loro disco d'esordio, Ortodossia. Quella città dove si sprigionavano incredibili energie creative delle quali i Cccp erano protagonisti. Prevendite dalle ore 18 del 14 marzo sul circuito di Mailticket.



