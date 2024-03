'Romagna in fiore', musica e show per le zone alluvionate

A un anno dall'alluvione in Romagna, Ravenna Festival dedica otto eventi gratuiti e nel segno del green per scoprire e riscoprire quei territori e celebrarne lo spirito di resilienza e comunità. Con appuntamenti nei fine settimana dal 10 maggio al 2 giugno, 'Romagna in fiore', organizzata da Ravenna Festival, provincia di Ravenna e provincia di Forlì-Cesena, in collaborazione con i comuni delle località interessate e con la collaborazione di Tozzi Green e Trail Romagna, è una speciale rassegna solidale, ecosostenibile e diffusa, con ospiti Vinicio Capossela e Don Antonio, Neri Marcorè, Giovanni Lindo Ferretti e Simone Beneventi, Paolo Benvegnù, Elena Bucci e Christian Ravaglioli, Moder e La Corelli, Murubutu e la Moon Jazz Band, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Dardust e il Sunset String Quartet.

Senza ingombranti palcoscenici o luci artificiali, gli appuntamenti pomeridiani, tutti alle 16 tranne il primo previsto per le 18, sono ospitati in spazi all'aperto di valore paesaggistico e storico, raggiungibili a piedi o in bici dalle aree designate. Da Faenza a Riolo Terme, da Brisighella e Modigliana a Tredozio, Galeata, Conselice, Sarsina fino alla località La Torraccia della cooperativa Cab Terra, che ha sacrificato un'ampia porzione dei propri terreni da coltura per far defluire le acque che minacciavano la città di Ravenna.

'Romagna in fiore' è occasione di incontro fra comunità locali e pubblico, ma anche opportunità di rilancio turistico, per contribuire a tenere accesi i riflettori su quelle zone esaltandone il patrimonio naturale e culturale e l'ospitalità che le contraddistingue. "In questi anni - ha detto il presidente della provincia di Ravenna, Michele de Pascale - Ravenna Festival ha sempre avuto un'attenzione marcata, ma mai strumentale, alle tematiche sociali, in particolare grazie alla sua fondatrice, Cristina Mazzavillani Muti". "Dopo l'alluvione dello scorso anno parlare di Romagna in fiore tocca le corde della nostra terra, di ciò che siamo - sottolinea il presidente della provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca - La Romagna di quei terribili giorni da 'Romagna mia' è diventata la Romagna di tutta l'Italia".



