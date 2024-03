Polizia provinciale salva donna col defibrillatore nel Reggiano

Donna salvata da una pattuglia della Polizia Provinciale grazie al defibrillatore in dotazione sull'auto di servizio. È accaduto stamattina nel Reggiano, poco prima delle 11, sulla Statale 63 all'altezza del bivio per Pecorile. Gli agenti stavano rientrando verso Castelnovo Monti quando hanno notato una persona accasciata a terra. I due si sono fermati e hanno visto una donna priva di conoscenza, probabilmente colpita da un malore. Senza pensarci un secondo, hanno allertato la centrale operativa del 118 e in costante contatto con essa, hanno cominciato le manovre Blsd e la procedura con l'utilizzo del defibrillatore.

La donna è stata rianimata e poi affidata alle cure del personale sanitario giunto con un'automedica e con l'elisoccorso decollato dal Maggiore di Parma, a bordo del quale è stata trasportata all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.





