La Oxford University Orchestra in tournée in Italia

Dopo Milano, Bergamo e Cremona, la tournée italiana della Oxford University Orchestra approda nei teatri emiliani, il 15 marzo alle 20 all'Auditorium Manzoni di Bologna e il 16 alle 20.30 all'Auditorium Paganini di Parma.

L'Orchestra dell'Università di Oxford è arrivata in Italia con una formazione di oltre sessanta strumentisti, studenti provenienti da varie discipline dell'ateneo inglese, dalla matematica, alla chimica, alla storia e, naturalmente alla musica.

Nella breve tournée il complesso sinfonico sarà guidato dalla direttrice Cayenna Ponchione-Bailey in un programma che prevede la collaborazione con il Coro del Collegium Musicum dell'Università di Bologna. La locandina, comune a tutti gli appuntamenti comprende la Sinfonia N. 2 in re maggiore Op. 73 di Johannes Brahms, composta nel nell'estate del 1877; l'ouverture fantastica Romeo e Giulietta di Ciajkovskij del 1860; la Seconda Sinfonia di Ruth Gipps, un compositore sconosciuto in Italia vissuto tra il 1921 e il 1999, che è stato anche pianista, direttore d'orchestra e oboista. Ebbe una breve carriera artistica prima che un infortunio alla spalla lo fermasse; scrisse la seconda delle sue cinque sinfonie nel 1945. Accanto a questi brani, ci sarà la prima esecuzione di Sŏlum, una nuova partitura della compositrice italiana, laureata proprio a Oxford, Giulia Monducci, appositamente commissionata per questo tour.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA