Donna incinta al secondo mese muore in ospedale

Una donna al secondo mese di gravidanza è morta nella notte all'ospedale 'Franchini' di Montecchio Emilia, nel Reggiano. La vittima, un'indiana di circa 40 anni, si è sentita male nella propria abitazione. Stando a quanto ricostruito dall'Ausl di Reggio Emilia, "la famiglia, alla quale vanno le più sentite condoglianze, dopo aver contattato il 118 chiedendo assistenza per una parente in stato di incoscienza e con respiro rumoroso, ha ricevuto indicazioni dagli operatori della centrale operativa ad attendere al domicilio i soccorsi. Il marito, però, aveva deciso di portare autonomamente, con la propria auto, la moglie al pronto soccorso di Montecchio, chiuso di notte dal 20 marzo 2020", si legge in una nota. "L'ambulanza, giunta al domicilio, non trovando la paziente, ma solo un congiunto che ha informato della decisione del marito, ha avvisato il 118. Non è stato possibile contattare il marito per proporre un rendez vous (un luogo di incontro lungo il percorso con un mezzo di soccorso avanzato con automedica o autoinfermieristica, ndr), perché il cellulare era stato lasciato a casa - continua la nota dell'azienda sanitaria locale - Il 118 a quel punto ha attivato l'autoinfermieristica per l'immediata apertura della camera calda del pronto soccorso di Montecchio in attesa dell'arrivo della paziente, nonché l'automedica per l'eventuale necessità di intervento. All'arrivo dell'auto guidata dal marito con la paziente a bordo, sono subito iniziate le ripetute manovre di rianimazione a cura dei professionisti dell'autoinfermieristica e dell'automedica, tempestivamente giunta sul posto. Per la donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare". Sulla vicenda indagano i carabinieri.





