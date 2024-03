Bologna,un'installazione in ricordo delle vittime del Covid

Sono tante le iniziative organizzate da Croce Rossa Italiana e dalle associazioni di volontariato bolognesi dal 18 al 23 marzo, in occasione della Giornata in memoria delle vittime del Covid-19, che ricorre il 18 marzo. Dopo la commemorazione in piazza Maggiore nel 2022 e a San Luca nel 2023, quest'anno le 4488 vittime bolognesi della pandemia verranno ricordate con un'installazione in Salaborsa, curata da Andrea Bernardi, giovane ingegnere e architetto bolognese.

I nomi dei cittadini saranno allineate su apposite scaffalature, perché "come dei veri e propri libri, le loro storie non vengano dimenticate, ma possano entrare a far parte della nostra storia collettiva", spiega il curatore.

"È molto importante ricordare che il Covid è stata una tragedia collettiva. Dobbiamo sfuggire al rischio di immaginare quel passato come una serie di numeri. Abbiamo bisogno di ricordare invece che ci sono state storie personali, familiari e delle comunità cittadine come la nostra, che hanno sofferto quelle perdite", dice l'assessore comunale al Welfare e alla Salute, Luca Rizzo Nervo. Per Rizzo Nervo, tuttavia, "è evidente che in questo Paese rispetto ad una tragedia collettiva c'è una parte che interpreta quello che è successo in termini diversi" e protesta anche con manifestazioni e scritte No Vax. L'obiettivo che si pone l'assessore, invece, è preservare una "memoria plurale, ancorata alla realtà dei fatti e a quello che le persone hanno vissuto in quei giorni".

"La tragedia del Covid ci ha insegnato che da certe situazioni non si può uscire se non insieme", fa eco Monica Minelli, direttrice socio sanitaria della Ausl di Bologna che "segue quasi 10mila persone con fragilità e anziane". Dell'impegno dei volontari parla Daniele Tovole, vice presidente del comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana.

"Le nostre associazioni e i volontari dato tanto e ricevuto tanto - dice - andando a contatto diretto con la sofferenza" e le iniziative messe in campo dal 18 al 23 marzo vogliono essere "una trasmissione di una esperienza che deve guardare anche al futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA