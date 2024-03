Vicesindaca contestata a commemorazione di Lorusso

La vicesindaca di Bologna, Emily Clancy, è stata contestata, questa mattina in via Mascarella, durante la commemorazione di Francesco Lorusso, lo studente universitario e militante di Lotta Continua ucciso l'11 marzo del 1977. Come accaduto lo scorso anno, Clancy, che ha deposto una composizione di fiori sotto la lapide indossando la fascia tricolore, è stata criticata da alcuni partecipanti per essere presente a nome dell'amministrazione comunale. "Come persona sei la benvenuta - le ha detto un attivista del centro sociale Crash - ma come Comune non avete mai fatto autocritica" dopo la morte di Lorusso. "Un ragionamento vero rispetto a quelli che sono stati gli accadimenti, non c'è mai stato e non è mai stato chiesto scusa - ha spiegato Mauro Collina, portavoce dell'Associazione Francesco Lorusso - i genitori di Francesco chiedevano un'assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione comunale, che è una cosa diversa rispetto al portare dei fiori. Se un vicesindaco vuole venire, che venga a portare dei fiori: venga lei, come persona". Clancy, prima di lasciare via Mascarella, ha parlato con una docente in pensione per organizzare un convegno dedicato al 1977. "Un momento di confronto - ha detto la professoressa Giuliana Balconi - per arrivare a una sorta di riappacificazione".

