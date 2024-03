Moby Dick alla prova da domani all'Ariosto di Reggio E.

"Magnifica ossessione" di Orson Welles, racconta la storia del capitano Achab che solca due oceani ossessionato dalla ricerca di Moby Dick: l'artista statunitense portò al debutto il suo testo nel 1955 al Duke of York's Theatre di Londra in un palco praticamente vuoto, scegliendo di non dare al pubblico né mare, né balene, né navi.

Solo una compagnia di attori e sé stesso in quattro ruoli, Achab compreso. Dal testo di Orson Welles, il regista Elio De Capitani ha tratto lo spettacolo "Moby Dick alla prova" in scena domani e dopodomani, 12 e 13 marzo, alle 20.30 al Teatro Ariosto di Reggio Emilia nella traduzione della poetessa Cristina Viti.

"Il testo di Welles, inedito in Italia, è un esperimento molteplice - spiega De Capitani - Blank verse shakespeariano, una sintesi estrema del romanzo, personaggi bellissimi, restituiti in modo magistrale e parti cantate. Noi abbiamo realizzato questo spettacolo 'totale', con in più la gioia di una sfida finale impossibile: l'apparizione del capodoglio. E con un semplice trucco teatrale siamo riusciti a crearla in scena".

Lo spettacolo gioca sul metateatro: una compagnia è alle prese con il "Re Lear" di Shakespeare. Sennonché il capocomico (lo stesso De Capitani) decide inaspettatamente di virare su Melville. In scena accanto a De Capitani (che interpreta Achab, padre Mapple, Lear e l'impresario teatrale) ci sono tre generazioni di interpreti: Cristina Crippa, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana, Massimo Somaglino, Michele Costabile, Giulia Viana, Vincenzo Zampa. La musica dal vivo di Mario Arcari e i canti diretti da Francesca Breschi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA