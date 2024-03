Resta alta l'attenzione per il maltempo in Emilia-Romagna, anche se attualmente non ci sono situazioni particolarmente preoccupanti e con le previsioni che lasciano presagire un esaurimento delle piogge.

L'allerta, quindi, rimane di colore arancione solo per la pianura reggiana e modenese dove sono attesi i passaggi delle piene dei fiumi, superiori alla prima soglia di criticità.

Preoccupano anche le possibili frane nella fascia appenninica.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA