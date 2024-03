The Dreamers, omaggio a Bertolucci nel giorno del compleanno

La Fondazione Bernardo Bertolucci, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Ufficio Cinema, rende omaggio al Maestro sabato 16 marzo, nel giorno del suo compleanno, con un appuntamento speciale al cinema Astra d'essai. In programma alle 18 la proiezione del film The Dreamers (Uk-Francia-Italia, 2003, 115'), capolavoro di Bertolucci che torna in sala, a distanza di vent'anni dalla sua uscita, in versione originale (sottotitolata in italiano) e restaurata in 4k da Cineteca di Bologna in collaborazione con Recorded Picture Company nel laboratorio L'Immagine Ritrovata, a partire dal negativo originale, sotto l'egida della Fondazione.

A presentare il film sarà l'attrice Valeria Golino, legata a Bernardo Bertolucci da un profondo legame di amicizia, che introdurrà il film in dialogo con il critico cinematografico Filiberto Molossi. Lo struggente ritratto di una giovinezza cinefila firmato da Bertolucci si muove sullo sfondo della Parigi sessantottina e ha per protagonista tre ventenni (Louis Garrel, Eva Green e Michael Pitt), voraci di film e di vita, che imparano ad amare seguendo l'esempio dei grandi capolavori della storia del cinema.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA