Perde controllo auto su A14 e finisce fuori strada, morto 61enne

Incidente stradale mortale in mattinata sul tratto forlivese dell'A14. A perdere la vita un automobilista di 61 anni. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della vettura che, dopo una violenta sbandata è finita fuori strada, impattando violentemente nella scarpata erbosa che affianca la sede stradale. Nulla da fare per il conducente che era solo a bordo dell'auto.

Scattato l'allarme sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di soccorso medico, con l'intervento anche di un elicottero. Tutto inutile: il 61enne è deceduto prima del suo trasporto verso un centro medico. La circolazione non ha subito interruzioni.



