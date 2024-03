Luis Sal, 'non sono un evasore, ho sempre dichiarato tutto'

"Non sono un evasore: ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse, spesso in anticipo, a credito. E' in corso una indagine: sono normali controlli che vengono fatti". Così Luis Sal, in una storia su Instagram, commenta l'accertamento della Guardia di Finanza che lo ha visto coinvolto insieme ad altri influencer e creatori di contenuti digitali bolognesi.

Le fiamme gialle, dopo accertamenti, hanno recuperato 11 milioni di euro che non erano stati dichiarati al fisco.

"Fortunatamente - prosegue Luis Sal - ho dei professionisti che si occupano di dichiarare le cose, come si deve, da anni. E vedremo come andrà a finire. Nel frattempo mi dispiace che venga scritto 'Luis Sal evasore', 'influencer che non pagano le tasse'...è un po' antipatico. Anche io, se mi vedessi per strada in questo momento, mi tirerei uno schiaffo. Quindi, se mi vedete per strada, vi prego, di non menarmi".



