Con la pioggia torna a crescere anche il livello del Po

Con la pioggia tornano a crescere i livelli del Po anche se la piena non desta particolari preoccupazioni: l'agenzia interregionale del grande fiume si attende incrementi nelle prossime 24-36 ore in Piemonte, dove sarà superata la prima soglia di criticità, che riguarda sostanzialmente un invito alla prudenza nelle aree golenali.

In Emilia-Romagna, invece, sulla base delle previsioni di pioggia delle prossime ore, ci si attendono incrementi dei livelli degli affluenti del Po, con possibili superamenti della soglie due. La situazione viene comunque costantemente monitorata.



