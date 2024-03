Al via in E-R progetto 'Costa Wifi' per un Lungomare da navigare

Un un lungomare da navigare. E' questo l'obiettivo del progetto della Regione Emilia-Romagna ribattezzato 'Costa WiFi' nato in sinergia con la strategia Data Valley Bene Comune dell'Agenda Digitale e che punta a fornire, sulle principali località litoranee di tutti i comuni della costa, la connessione WiFi libera e gratuita, continua e ad alte prestazioni.

In particolare, come viene spiegato da Lepida, la presenza della rete regionale unificata "emiliaromagnawifi wifiprivacy.it" permetterà a cittadini e turisti di connettersi automaticamente alla rete ovunque sia presente la copertura.

Sono già più di 11.000 i punti WiFi disponibili su tutto il territorio regionale.

La progettazione degli interventi viene effettuata insieme alle Amministrazioni locali, che mettono a disposizione infrastrutture di posa esistenti e puntano a integrare l'iniziativa con altre attività già pianificate sul territorio.

A febbraio 2024 sono attive, con oltre 250 punti WiFi, le coste nord di Rimini, di Cervia e, quasi interamente, di Misano Adriatico e Bellaria Igea-Marina. Sono in conclusione i lavori per Marina di Ravenna, Punta Marina, Casalborsetti, Lido Adriano, Lido di Dante, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Riccione e Cattolica. Nel 2024 sono previsti inoltre interventi a Milano Marittima, Rimini Sud e parte dei lidi ferraresi. Le restanti tratte verranno concluse nel 2025. Il progetto completo prevede l'installazione di oltre 900 punti WiFi, con la copertura di più di 85 Km di costa.

Le dorsali in fibra ottica sono realizzate da Lepida grazie a finanziamenti della Regione e del Mef. Gli Access Point sono in gran parte forniti e installati da Infratel, come previsto dal Progetto "Piazza WiFi Italia".



