Trasporti: E-R, una sola App per spostarsi su treni, bus, taxi

La possibilità di muoversi da una regione all'altra con un'unica App che consentirà di tracciare il percorso da casa fino alla meta del viaggio, indicando i diversi mezzi di trasporto da poter utilizzare - dal treno al bus, ai servizi di car e bike sharing, passando da taxi e parcheggi - e che offrirà l'opportunità di pagare tutti i biglietti e gli spostamenti. Il nuovo servizio sarà disponibile in Emilia-Romagna grazie al progetto Maas-Mobility as a service, ovvero mobilità come un servizio, progetto al centro della nuova puntata di Hello World su Lepida Tv.

Sempre in tema di mobilità, l'Emilia-Romagna ha Romagna ha raggiunto un accordo con il Seanseble City Lab del Massacchusetts institute of technology di Boston, una delle Università più prestigiose al mondo, che porteranno i ricercatori americani ad aprire una sede all'interno del Tecnopolo di Bologna, lavorando nel cuore della Data Valley, fianco a fianco con il Supercomputer Leonardo e con i ricercatori del Centro Meteo Europeo. L'obiettivo della ricerca è di migliorare la qualità di vita dei cittadini grazie a nuove tecnologie intelligenti basate su sensori e la raccolta dati.





