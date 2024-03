L'operetta 'Al Cavallino Bianco' al Duse di Bologna

L'operetta 'Al Cavallino Bianco' è uno spettacolo che secondo Corrado Abbati, che con la sua compagnia la porta al Teatro Duse di Bologna il 10 marzo alle 16, rappresenta "l'anello di congiunzione fra operetta, rivista e commedia musicale". Composta negli anni '30, se pur firmata dall'austriaco Ralph Benatzky, 'Al Cavallino Bianco' in realtà è stata scritta da ben cinque musicisti, tra cui alcuni ebrei, per questo fu a lungo proibita nella Germania nazionalsocialista di Hitler.

Il testo trae spunto da una satira sulla villeggiatura. Una commedia fiabesca che ruota attorno all'Hotel che si affaccia su un incantevole lago austriaco, ambiente dove si consumano tresche amorose e sentimenti non ricambiati, e intorno al quale ruota una girandola amorosa sempre in movimento. Corrado Abbati, fedele al suo operato artistico, conferma, anche in questa edizione, la sua capacità di costruire una commedia dagli ingranaggi perfetti, nella commistione di recitazione, canto e ballo.

"E' stata concepita "con inusuale modernità per un pubblico cosmopolita, - dice Abbati - preso dalla voglia di viaggiare, la stessa che è ritornata anche oggi. Questa produzione nasce proprio da questa premessa: sarà una vacanza vivace, scoppiettante, divertente e colorata, in un luogo idilliaco dove il buonumore regna sovrano. Si apre il sipario e ci sono le montagne per lo jodel, il lago per i tuffi e l'azzurro del cielo".



