La produttrice Elda Ferri riceve a Bologna la Turrita d'Argento

"A Bologna sono nata, ci sono stata fino ai 30 anni e devo tutto a Bologna, tutta la mia formazione". Ha ricevuto la Turrita d'argento Elda Ferri, produttrice cinematografica, che con la sua società, la Jean Vigò, ha realizzato importanti film di Roberto Faenza, Roberto Benigni, Marco Tullio Giorgada, Igort e di tanti altri registi.

Tra questi, anche il pluripremiato 'La Vita è Bella' con cui ha ottenuto anche una nomination all'Oscar come miglior film. "La Vita è Bella è un film di Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, colonna del nostro lavoro - racconta alla premiazione - Abbiamo lavorato assieme per 20 anni, finché Roberto ha fatto film, e li ho veramente nel cuore. Mi hanno dato molto".

Elda Ferri dopo il periodo bolognese ha deciso di trasferirsi a Roma, nonostante avesse due figli piccoli, e poi è arrivato il successo con la sua casa di produzione. "Siamo attivi dal '78" e "grazie ad una grande determinazione" Elda Ferri ha raccontato le storie e realizzato i film che per lei erano necessari. Non mancano anche i nuovi progetti, come il film in uscita su "Alda Merini che apre il problema dei manicomi, dove avvenivano cose inaccettabili" e quello sul conflitto tra Israele e Palestina, raccontato con gli occhi dei bambini. "C'è un modo terzo di parlarne - avverte Elda Ferri - anche se con quello che sta avvenendo è difficile non prendere posizioni a favore dei bambini palestinesi. Stanno arrivando adesso 100 bambini in Italia, mutilati, feriti, è una cosa che non si può più accettare. È una tragedia. Penso che il nostro sia un film giusto - conclude - e offra un punto di vista documentato e corretto".

"Elda Ferri è il cinema italiano e rappresenta capacità imprenditoriale e produttiva del cinema italiano - dice il sindaco Matteo Lepore - È una donna che si è battuta per fare film importanti, dando voce all'Italia attraverso il cinema".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA