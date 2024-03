Garisenda, inizia il montaggio delle reti paramassi

Dopo aver concluso il montaggio dei 20 container a doppio livello, comprensivo di zavorra, nel tratto da via San Vitale fino all'incrocio di via Rizzoli passando per via Zamboni e via de' Giudei, dalla prossima settimana inizierà il posizionamento delle prime strutture metalliche che completeranno la struttura di contenimento attorno alla Torre Garisenda.

A darne notizia è il Comune di Bologna. Si tratta di strutture con telaio in acciaio, con base di 4 metri per 3 e alti circa 6 metri, che sosterranno le reti paramassi. Saranno posizionate tra torre Garisenda, Asinelli e la chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano, quindi sui lati sud ed est e saranno collegate alla testa dei micropali fissati al suolo nelle scorse settimane. Queste lavorazioni, spiega l'amministrazione, non comporteranno impatti sulla viabilità veicolare e pedonale.





