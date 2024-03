A Bologna ad aprile al via i lavori del tram in centro storico

"Questo non è il mandato dove il tram si disfa, come negli anni 60, dove si annuncia, ma dove il tram si fa". A dirlo è stato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso di una conferenza stampa in Comune per illustrare l'avvio dei cantieri del tram nel centro storico del capoluogo emiliano. "Il tram è una rivoluzione per Bologna - ha assicurato Lepore - perché permetterà a 100mila passeggeri al giorno di attraversare la città, collegherà i luoghi più importanti di Bologna".

Il nuovo mezzo pubblico, interamente elettrico, permetterà anche di riqualificare alcune aree nel cuore di Bologna, tra cui quella di via Riva Reno "molto vissuta, ma anche vista come una grande area di parcheggio e scambio", che cambierà volto con "l'apertura del canale e per gli oltre 400 commercianti della zona sarà una grandissima opportunità", spiega Lepore sottolineando come il Comune stia incontrando i titolari delle attività delle aree interessate dai lavori, per i quali sono previsti dei ristori.

Il cantiere in via Riva Reno durerà circa 16 mesi a partire da aprile, una volta ottenuto il via libera della Soprintendenza. L'operazione, pur comportando qualche disagio temporaneo, "porta una riqualificazione in tutte le parti della città interessate, dove si rimette mano ai servizi e allo spazio pubblico", ha sottolineato l'assessora alla Nuova mobilità, infrastrutture, trasporto pubblico locale, Valentina Orioli. La riapertura del canale in via Riva Reno, con un'area verde e piste ciclabili, prenderà il posto di circa 126 posti auto.

"Nel tratto tra la chiesa della Visitazione e la rotonda Azzarita il sacrificio di posteggi sarà abbastanza alto - ha spiegato Orioli - mentre nelle altre zone i posti verranno ripristinati" a fine lavori. Per compensare, in ogni caso, 70 posti auto attualmente a pagamento (delimitati da strisce blu) verranno invece resi disponibili gratuitamente per i residenti (contrassegnati con strisce bianche) e verranno aumentati anche i parcheggi a pagamento a rotazione per i commercianti. Tariffe agevolante, infine, sono state previste nel parcheggio Apcoa di via Riva Reno e verrà incentivata la sosta al parcheggio Tanari, potenziando la linea di bus 29.



