Ritarda di qualche giorno lo sbarco della Sea Watch a Ravenna

Ritarda, forse anche di un paio di giorni, la sbarco a Ravenna della nave Sea Watch 5, a bordo della quale c'è anche la salma di un ragazzo di 17 anni. Lo fa sapere la Prefettura di Ravenna, dopo la riunione di coordinamento che ha preso atto delle comunicazioni pervenute alla Capitaneria di Porto da bordo della nave. Lo sbarco era previsto per lunedì 11 marzo alle 10, ma, a causa delle condizioni meteo avverse, avverrà nei giorni successivi, sempre alla banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini.

I 51 migranti a bordo della nave sono 47 uomini adulti e 4 minori non accompagnati, la maggior parte provenienti da Siria, Bangladesh, Egitto e Pakistan, gli altri da Eritrea, Sudan e Marocco. Saranno poi trasferiti con mezzi della Croce Rossa Italiana al Pala De Andrè a Ravenna, dove, come già avvenuto in occasione dei precedenti sbarchi, ci saranno gli adempimenti sanitari e di polizia.

La salma del diciassettenne sarà trasferita all'obitorio e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La procura di Ravenna aprirà un fascicolo per omicidio, mentre il Comune ha già dato la propria disponibilità ad occuparsi del funerale.

I 51 migranti resteranno tutti in Emilia-Romagna e saranno ripartiti tra le varie province secondo un piano che sarà definito nelle prossime ore.



