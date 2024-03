Prende un calcio da un cavallo, 13enne è gravissima

Una 13enne di Carpi (Modena) si trova ricoverata in Rianimazione, in prognosi riservata, all'ospedale Maggiore di Parma, dopo essere stata colpita dal calcio di un cavallo mentre si stava allenando in un centro ippico di San Martino in Rio, nella Bassa reggiana. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16, 30 di oggi. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l'elisoccorso, ma la ragazzina appariva priva di sensi dopo aver riportato un gravissimo trauma cranico. Sul posto anche i carabinieri che stanno svolgendo le indagini sull'accaduto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA