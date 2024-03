Paura amianto dopo incendio nel Piacentino, 'non uscite di casa'

C'è un allarme amianto nel Piacentino a causa di un incendio che è divampato nel tardo pomeriggio di ieri in un cascinale abbandonato a Castelsangiovanni. Nella struttura c'era il tetto in eternit e si è levata una densa colonna di fumo verso l'alto. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato fino a tarda sera. Il Comune su Facebook ha invitato la popolazione a rimanere a casa e la sindaca Lucia Fontana, riporta Libertà, ha firmato un'ordinanza per tutelare la salute pubblica. Si invitano i cittadini in via cautelativa a non trattenersi all'aperto se non per necessità e, in tal caso, a indossare le mascherine. L'invito è anche a tenere chiuse le finestre. L'intervento d'urgenza del Comune in attesa delle valutazioni di Arpae e Ausl.

"Per il momento non c'è nessun pericolo, ma dipende dalla direzione che prenderà il vento - ha dichiarato la sindaca Fontana mentre erano ancora in corso le operazioni di spegnimento - Se soffia verso il Po il fumo si disperde, ma se dovesse girare verso il centro abitato in via precauzionale bisognerà adottare delle cautele.

