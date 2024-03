Migranti: Ravenna porto per la Sea Watch 5, a bordo salma 17enne

Ravenna è stata individuata porto di sbarco per l'arrivo della nave ong Sea Watch 5 battente bandiera tedesca che ha recuperato in mare 51 migranti. A bordo c'è anche la salma del ragazzo di 17 anni morto ieri sulla nave dopo circa due ore dal salvataggio. L'arrivo è previsto per lunedì 11 marzo alle 10 circa al terminal di Porto Corsini. Lo comunica la Prefettura di Ravenna. La nave si trova attualmente a largo dell'isola di Malta.

La Procura di Ravenna aprirà un fascicolo sul 17enne morto sulla nave. Se ne occuperà la pm di turno, Angela Scorza e verrà formulata un'ipotesi di reato di omicidio, anche se non si sa ancora di che tipo. Sono già state inviate le prime relazioni a Ravenna.

Oggi pomeriggio primo tavolo di coordinamento in Prefettura per gestire l'accoglienza. Si tratta del nono sbarco di navi ong nel porto di Ravenna a partire dal 31 dicembre 2022.

