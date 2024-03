8 marzo: partnership Barilla-Lead per la parità di genere

Promuovere l'inclusione e la parità di genere anche al di fuori della propria organizzazione: nasce così la partnership strategica tra il Gruppo Barilla e Lead Network (Leading Executives Advancing Diversity), organizzazione no profit che sostiene l'avanzamento delle donne nel settore della vendita al dettaglio e dei beni di consumo in Europa.

"Ci è venuto naturale unire le forze con LEAD Network, organizzazione di punta nella promozione della diversità, che, come noi, considera la parità di genere un pilastro strategico - ha dichiarato Gianluca Di Tondo, amministratore delegato del Gruppo Barilla -. L'impegno di LEAD Network per l'eccellenza si allinea perfettamente con i nostri valori".

"Il percorso di Barilla per promuovere la diversità e la parità di genere si arricchisce di un'altra tappa fondamentale - afferma Floriana Notarangelo, Chief Diversity & Inclusion Officer del Gruppo Barilla -. Questa nuova alleanza si propone di alzare l'asticella per la promozione di diversità e inclusione nel nostro settore".

La partnership con LEAD Network è solo l'ultimo passo di un percorso pluriennale intrapreso dal Gruppo Barilla per garantire la parità di genere e valorizzare il talento femminile. Pochi mesi fa - ricorda Barilla in prossimità dell'8 marzo - l'annuncio di una nuova global policy per il congedo di paternità e maternità, che valorizza la genitorialità e riduce il gender gap sul luogo di lavoro, garantendo a tutti i genitori del Gruppo un minimo di 12 settimane di congedo retribuito al 100%, indipendentemente dal genere, dallo stato maritale e dall'orientamento sessuale". "Nel 2020, il raggiungimento della parità retributiva di genere per tutti i dipendenti - sottolinea il Gruppo - elimina ogni divario retributivo ingiustificato.

Inoltre, il 38% degli executive e manager in Barilla nel mondo sono donne e il 47% delle dipendenti lavora a diretto riporto del Global Leadership Team. Per esempio, in Italia, un team di donne guida tre degli stabilimenti produttivi più strategici del gruppo, a Castiglione delle Stiviere, Novara e Melfi".



