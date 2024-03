8 marzo: l'Ausl di Bologna lancia il festival 'Io conto'

Per l'8 marzo sono molte le attività che la Ausl di Bologna lancia a favore delle donne. Nel pomeriggio prende il via il festival 'Io conto. Il valore alle donne', organizzato in collaborazione con l'associazione Culturale Sophia e l'associazione Dry Art, per promuovere l'educazione finanziaria ed economica e l'empowerment femminile.

La rassegna, che durerà fino a maggio, prevede anche seminari per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro soprattutto delle donne migranti, giovani e in situazioni di fragilità, che potranno partecipare insieme ai loro figli. Grazie a Coop Alleanza 3.0, infatti, saranno distribuiti buoni spesa ed è previsto un servizio di baby sitting e una merenda per i bambini.

"È una iniziativa molto importante, perché da consapevolezza alle donne sul loro ruolo e sulla loro autonomia", dice il dg della Ausl di Bologna, Paolo Bordon per il quale tante situazioni di sudditanza delle donne verso chi le maltratta "nascono anche dalla non conoscenza di alcuni strumenti di economia di base".

L'8 marzo prenderà anche il via la campagna di sensibilizzazione 'Percorsi Salute Donna' dell'Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche all'ospedale Bellaria. Dalle 9 alle 17 nel padiglione principale sarà allestito un punto dove si potranno ricevere informazioni sui percorsi clinici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dedicati alle patologie femminili come sclerosi multipla, cefalee, epilessia, disturbi della nutrizione e alimentazione e sugli esami diagnostici. Informazioni che si possono avere anche chiamando il numero 051.4966184 o scrivendo alla mail percorsisalutedonna@isnb.it.

Per sostenere il personale femminile - che costituisce circa il 70% dei 10mila dipendenti della Ausl di Bologna ma ancora sconta un gap salariale di circa il 20% - sono anche previsti corsi di formazione su questi temi. Domani, infine, verrà diffuso un questionario per rilevare la consapevolezza e l'esperienza vissuta dai dipendenti della Ausl.



