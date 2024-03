Nelle province di Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Trapani, i carabinieri di Modena stanno eseguendo un'ordinanza di misure cautelari per 52 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine verrà illustrata in una conferenza stampa, tenuta dal procuratore Luca Masini, alle 11 in Procura.



