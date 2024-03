Nuovo round su Marelli, il 12 la scelta sul futuro di Crevalcore

Quinto incontro oggi sulla situazione dello stabilimento Marelli di Crevalcore (BO), a cui hanno preso parte, oltre ai rappresentanti dell'azienda, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero del Lavoro, la Regione Emilia-Romagna e le organizzazioni sindacali.

Nel corso dell'incontro, rende noto Marelli, le due aziende che avevano presentato le manifestazioni di interesse, Tecnomeccanica e Niche Fusina, hanno illustrato i rispettivi piani industriali per la reindustrializzazione del sito.

"La delegazione di Marelli - specifica l'azienda - ha ascoltato con attenzione i diversi commenti emersi dalle parti sociali relativi ai piani di business dei due potenziali investitori. Durante il prossimo incontro, previsto il prossimo 12 marzo, Marelli comunicherà l'azienda scelta per la negoziazione finale".



