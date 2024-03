La storia di Franca Viola raccontata da Ambra Angiolini

Una storia vera e un romanzo: la storia è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che, a metà degli anni Sessanta, fu la prima a rifiutare il cosiddetto 'matrimonio riparatore' dopo aver subito una violenza sessuale.

Il romanzo è quello di Viola Ardone e prende spunto proprio da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, aprendo con Oliva quindicenne nell'Italia dell'epoca.

Divenuta adulta, Oliva narra la sua storia a ritroso, da quando, ragazzina, si affaccia alla vita, fino al momento in cui ha il coraggio di prendere una decisione rivoluzionaria che suscita scandalo e stupore. Questa storia è diventata uno spettacolo, "Oliva Denaro", messo in scena da Giorgio Gallione che ora approda al Teatro Duse di Bologna proprio nel giorno dedicato alle donne, l'8 marzo, con replica il 9 (entrambe le recite alle 21), interpretato da Ambra Angiolini. Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni. Diventando così la storia di tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non aver scelta.

"Oliva Denaro racconta la storia di tante donne attraverso questa ragazza, che diventa un'eroina grazie al valore del primo vero 'no'. - Racconta Ambra Angiolini che ha collaborato con Giorgio Gallione alla drammaturgia dello spettacolo. - È ribelle e contraria ma con rispetto e gentilezza. La sua ribellione passa per il desiderio di conoscenza, per la sua curiosità". Lo spettacolo è impreziosito dal repertorio di canzoni interpretate da Mina e da brani musicali a cura di Paolo Silvestri.



