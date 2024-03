Dal 21 al 25 agosto ritorna il Ferrara Buskers Festival

Il suggestivo Corso Ercole d'Este, conosciuto come la via più bella d'Europa, farà da teatro (assieme a piazze e altre vie della città) alla 37/a edizione del Ferrara Buskers Festival in programma dal 21 al 25 agosto prossimi.

Diverse le novità, a partire proprio dalla scelta della storica strada fino all'introduzione di un biglietto d'ingresso (abbonamento a 5 giorni a 46 euro, più altre formule) e ad una rassegna culturale che tutti i pomeriggi ospiterà talk, incontri e approfondimenti. Un format rinnovato dunque - è stato spiegato alla presentazione - con l'obiettivo di continuare a preservare l'autenticità e la qualità che lo contraddistinguono e lo rendono un evento unico nel panorama internazionale. Dal 1988, infatti, è tappa per tantissimi musicisti (oltre 9 mila) che ogni giorno scelgono la strada come palco e che ha visto esibirsi anche artisti come Lucio Dalla, Gianna Nannini, Daniele Silvestri, oltre ai tantissimi provenienti dall'estero.

Le precedenti edizioni del festival, il primo e più antico di musica di strada del mondo, è stato seguito da un pubblico che ha superato 800 mila presenze. Non solo musica ed esibizioni artistiche però, ma anche l'opportunità di immergersi in un'esperienza a 360 gradi, di accedere a una rassegna culturale fatta di talk e appuntamenti che arricchiranno il palinsesto delle giornate della manifestazione: i concerti saranno in due turni dalle 20 alle 22 e dalle 22 alle 24 seguiti da un dopo festival, mentre per i talk sarà necessaria la prenotazione. Gli artisti quest'anno saranno selezionati e invitati 30 gruppi invece che i 20 delle passate edizioni. "Il Ferrara Buskers Festival continuerà ad essere una ricchezza per noi e per Ferrara. - Ha spiegato Stefano Bottoni, ideatore e fondatore del Ferrara Buskers Festival - È un evento che negli anni ha saputo cambiare la quotidianità di questa città e delle persone che ci abitano. È un momento che crea un forte senso di appartenenza e questo non potrà mai mutare. Siamo consapevoli del passo importante che stiamo facendo, ma siamo convinti che l'energia e la forza del festival siano tali da continuare ad attrarre e coinvolgere sempre più persone".



