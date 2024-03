A Parma a giugno torna Solids e guarda al riciclo

Solids Parma, l'unico evento in Italia che riunisce le aziende produttrici di macchine per la movimentazione, lo stoccaggio, l'analisi e la trasformazione dei materiali in forma polverulenta, granulare e dei solidi sfusi, tornerà a Parma il 5 e 6 giugno 2024 per la sua seconda edizione.

La mostra presenta le aziende che trattano diverse categorie merceologiche appartenenti a settori eterogenei riunite nel concetto di solids (mucchio): dall'alimentare (si pensi a chicchi di caffè, farina, pasta, cereali) all'agrario (mangimi, fertilizzanti, sementi), da quelli della gomma e della plastica a quelli chimico-farmaceutico e cosmetico, da quelli della lavorazione dei metalli e del vetro a quello del riciclo riunite . Tra le novità dell'edizione 2024, l'Area Recycling dedicata all'esposizione di tecnologie e soluzioni all'avanguardia per il recupero, il trattamento, lo smaltimento e la valorizzazione degli scarti di produzione.

L'Italia si posiziona ai vertici, in Europa, per il riciclo delle materie. Il settore del riciclo in Italia ha un fatturato di circa 13,5 miliardi di euro e impiega oltre 97.000 addetti.

L'introduzione di nuove tecnologie di riciclo, si legge in una nota, è cruciale per la crescita del mercato delle macchine per il riciclaggio, che attualmente, in Italia, ha un valore di circa 1,5 miliardi di euro, con una previsione di crescita del 5% annuo. Le aziende italiane del settore lavorano nel mercato globale e si distinguono per i consistenti investimenti in ricerca e sviluppo.

Diversi gli appuntamenti nel corso dell'esposizione con convegni e tavole rotonde workshop e conferenze sui temi più caldi del settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA