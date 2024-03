Truffa sul 'bonus facciate' scoperta dalla Finanza a Bologna

Un'indagine della Guardia di Finanza di Bologna, ha smascherato una truffa legata al 'bonus facciate'. È nata dalle segnalazioni di alcuni condòmini di un edificio in zona Murri, insospettiti e arrabbiati perché i lavori già deliberati non cominciavano. Quei sospetti erano fondati, dato che alla fine le Fiamme Gialle hanno denunciato il loro amministratore e il legale rappresentante dell'impresa edile che avrebbe dovuto realizzare l'intervento per truffa nei confronti dei condòmini, e non è escluso che entrambi debbano rispondere anche di tentata truffa ai danni dello Stato.

Il professionista è un amministratore residente nel Modenese che gestisce condomini anche a Bologna, mentre l'azienda edile ha sede nel Ferrarese. Oltre a indagare i due soggetti, i finanzieri hanno sequestrato 250.000 euro di crediti d'imposta fittizi nei confronti della società operante nel settore delle ristrutturazioni.

Le perplessità dei condòmini sono nate perché, dopo la stipula del contratto di appalto, che su un costo totale dei lavori di circa 350mila euro prevedeva l'applicazione del 'bonus facciate', con spesa a carico dello Stato per il 90% e per il rimanente 10% a carico dei proprietari degli appartamenti, i lavori non cominciavano. Dopo avere sollecitato l'amministratore, hanno saputo che il cantiere sarebbe stato affidato in subappalto a una nuova società. Ma secondo quanto hanno poi scoperto gli investigatori, questa era stata costituita appena una settimana prima dell'assemblea condominiale che aveva approvato il preventivo dell'intervento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA