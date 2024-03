Asini all'asta nel Modenese, raccolta fondi on line li salva

Al centro di un procedimento fallimentare dell'azienda proprietaria e per questo finiti all'asta, 57 asini, allevati a San Possidonio in Provincia di Modena, sono stati salvati a seguito di una sottoscrizione popolare ed una raccolta fondi online che hanno permesso di raggiungere la cifra di 56mila euro, soldi grazie ai quali l'associazione 'Horse Angels' è entrata in possesso degli animali. L'aggiudicazione, fa sapere Oipa, è avvenuta per 33mila euro, 40.326 inclusi gli oneri accessori.

Proprio l'organizzazione internazionale protezione animali si rallegra per il lieto fine della vicenda: "Inaccettabile che esseri senzienti finiscano all'asta tra automobili, biciclette, banconi industriali e merci varie. Quella dell'asta di animali - aggiunge Oipa - è una procedura amministrativa non etica nella quale gli animali sono considerati meri oggetti. In questo, la legislazione italiana è molto lontana dal recepimento del Trattato di Lisbona del 2007, che tutela gli animali in quanto 'esseri senzienti'".



