A Bologna oltre 200 iniziative con al centro il lavoro

Il lavoro al femminile sarà al centro delle iniziative per celebrare la Giornata internazionale della donna, organizzate da Comune e dalla Cttà metropolitana di Bologna. Nei 55 Comuni del territorio saranno 200 gli appuntamenti dedicati all'8 marzo, con spettacoli teatrali, presentazioni di libri, proiezioni, e momenti di riflessione.

Si parte domani, alle 12.30, a Palazzo Malvezzi, con la firma del protocollo sull'autonomia lavorativa per le donne vittime di violenza, promosso da Città metropolitana, Comune, Regione, associazioni imprenditoriali, sindacati e Centri antiviolenza.

Poi nel pomeriggio, sempre a palazzo Malvezzi, saranno in mostra le creazioni sartoriali di Mario Costantini Triolo (Mct Collezioni), sei capi a cui saranno abbinate altrettante storie di donne, ideati dallo stilista per mostrare l'impatto della violenza economica sulle donne.

Al tema del lavoro è dedicata anche la seduta solenne dei Consigli del Comune di Bologna e Città Metropolitana, che si riuniranno l'8 marzo alle 11.30 in forma congiunta e in presenza a Palazzo d'Accursio. Lo stesso giorno, la vicesindaca Emily Clancy, parteciperà, insieme alle Rsu della Fondazione Aldini Valeriani a una assemblea sindacale retribuita, con inaugurazione di una panchina rossa nel parco delle Aldini vicino ad un albero trapiantato per l'occasione. Un'altra panchina rossa verrà inaugurata nel Giardino Bergonzini. Alle 10.30 poi, il sindaco Matteo Lepore, al cinema Modernissimo, consegnerà la Turrita d'Argento alla produttrice cinematografica Elda Ferri.

"Fortunatamente l'8 marzo è diventato un appuntamento strutturale della nostra città - ha detto Clancy - nel senso che non è più una ritualità e una liturgia, ma ci sono tante iniziative attorno a questa data. Tuttavia dal basso vengono organizzate tantissime iniziative sul territorio metropolitano, non solo in questa settimana ma durante tutto l'anno. Stiamo vedendo sempre più assemblee sulla parità nei luoghi sindacali, esercizi commerciali che si interrogano su come attivare percorsi di questo tipo, una sensibilità diffusa sicuramente anche grazie al lavoro di anni dei movimenti che anche questo 8 marzo saranno in sciopero".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA