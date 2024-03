Arte e carcere, donne che fanno comunità in Regione

Il lavoro come riscatto, il collage come forma di libertà. L'arte tiene insieme la fatica delle pescatrici del Delta del Po e la voglia di riscatto delle detenute del Carcere di Modena.

Il 7 marzo alle 15 nella sede dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna la presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti, il garante dei detenuti della regione Emilia-Romagna Roberto Cavalieri e Caterina Liotti, Centro Documentazione donna di Modena, con le artiste e la curatrice che l'hanno realizzata, inaugurano '(In)curabile bellezza. Donne che fanno comunità', fotografie e collages dell'esperienza del laboratorio di educazione all'arte che ha fatto incontrare la comunità, forte e coesa, delle pescatrici del Delta del Po con un gruppo di detenute e di volontarie delle associazioni modenesi Centro documentazione donna, Casa delle donne contro la violenza e Carcere-Città.

Quell'esperienza è diventata la mostra d'arte curata da Federica Benedetti con opere di Chiara Negrello, Marianna Toscani e del Collettivo No Name della sezione femminile del Carcere Sant'Anna di Modena.

Una storia che è diventata anche 'Collettivo No Name', pubblicazione curata da Caterina Liotti, edito da Mucchi (XXI pubblicazione della Collana Storie Differenti del Centro documentazione donna), e che fa da catalogo alla mostra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA