Il Circus-Theatre Elysium di Kyiv a Ferrara e a Bologna

Fondato a Kyiv nel 2012, Il Circus-Theatre Elysium, grazie alla solidarietà del mondo teatrale italiano, nel 2022 riuscì a salvarsi dalle violenze della guerra e a rimanere in tour nel nostro Paese, collezionando una lunga serie di sold-out. La compagnia torna ora in Italia, il 6 marzo alle 20 al Teatro Comunale di Ferra e il 7 alle 21 al Teatro Duse di Bologna, con lo spettacolo Alice in Wonderland Reloaded. Lo show, tratto dal romanzo fantastico del 1865 Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol, è stato rielaborato con nuovi numeri e nuove coreografie e vede impegnati 30 artisti, tra ballerini e acrobati. Con un adattamento scenico avveniristico, nella messa in scena si intrecciano molteplici discipline: il circo contemporaneo, la ginnastica acrobatica, la recitazione e la danza in un turbinio di colori e melodie.

Rispetto al racconto originale, il viaggio di Alice si arricchisce qui di un risvolto romantico: l'amore tra la giovane protagonista e un Principe Azzurro, con il quale Alice vivrà un'incredibile avventura attraverso i luoghi immaginari della fantasia. Il palco sarà popolato, infatti, dai bizzarri personaggi nati dalla penna di Carrol: il Cappellaio Matto, il Bianconiglio, Il Gatto del Cheshire, la Regina di Cuori e la Regina Bianca. La regia circense di Alice è firmata da Maria Remneva, direttrice generale del Circo Nazionale dell'Ucraina, con oltre 20 anni di esperienza nelle arti circensi.



