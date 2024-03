I Solisti dell'Orchestra Mozart in concerto a Bologna

In attesa dei prossimi concerti beethoveniani da parte dell'Ochestra Mozart (14 giugno e 20 settembre a Bologna e in altre città), alcuni degli strumentisti del complesso sinfonico fondato da Claudio Abbado 20 anni fa, si ritrovano in varie formazioni per inaugurare la stagione dell'Accademia Filarmonica di Bologna, in seno alla quale l'orchestra è nata.

Così il 7 e 9 marzo, i Solisti dell'Orchestra Mozart apriranno prima la rassegna "Il Quartetto in Sala Mozart" (alle 20,30) e poi "Il Sabato all'Accademia" (alle 17). Per dare corpo all'animo cameristico che da sempre caratterizza il complesso, in occasione dell'anno dei festeggiamenti del ventesimo anniversario, un'importante rappresentanza degli archi (Manuel Kastl e Federica Vignoni violini, Behrang Rassekhi e Francesca Piccioni viole, Gabriele Geminiani e Walter Vestidello violoncelli e Antonio Garcia Araque contrabbasso) proporrà l'esecuzione del Quintetto per archi N. 2 Op.77 di Antonin Dvoràk e la versione raramente eseguita per settetto d'archi di Metamorphosen di Richard Strauss, composizione che che l'Orchestra Mozart propose nell'autunno 2022 nella versione più solita per 23 archi solisti diretta da Daniele Gatti.

Questo concerto si terrà alla Sala Bossi del Conservatorio Martini di Bologna e non in Sala Mozart di Palazzo Carrati dove, invece, avrà luogo l'appuntamento del 9 marzo quando i Solisti dell'Orchestra Mozart proporranno il Duetto in Re maggiore per violoncello e contrabbasso di Gioacchino Rossini, la Serenata in Do maggiore per violino, viola e violoncello Op. 10 di Erno Dohnányi e il Quintetto per archi N. 2 in Sol maggiore Op. 77 di Antonin Dvoràk.



